आयुष ने बताया कि वह अपनी बहन खुशी को स्कूल से घर ले जा रहा था। तभी सुशील शुक्ला और उसका एक साथी सिपाही आए और आयुष को रोक लिया। उन्होंने पूछा कि वह कहां जा रहा है। जब आयुष ने बताया कि यह उसकी बहन है, तो सिपाही गुस्से में आ गया और पिस्टल निकालकर उसे धमकाया। इसके बाद उसे जबरन कोटवा चौकी ले जाकर पीटा गया। बाद में बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया गया।