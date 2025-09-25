Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

‘बेल्ट ढीली थी…’ किशोर को प‍िस्टल दिखाकर धमकाने पर थानाध्यक्ष ने दी सफाई, हुए निलंबित

कोटवा गांव के रहने वाले 17 साल के आयुष के साथ उसकी बहन के सामने सिपाही सुशील शुक्ला ने मारपीट की और पिस्टल दिखाकर उसे डराया। डीसीपी प्रमोद कुमार ने इस मामले में सिपाही को निलंबित कर दिया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 25, 2025

प‍िस्टल दिखाकर धमकाने पर थानाध्यक्ष ने दी सफाई
प‍िस्टल दिखाकर धमकाने पर थानाध्यक्ष ने दी सफाई

कोटवा गांव के रहने वाले 17 साल के आयुष के साथ उसकी बहन के सामने सिपाही सुशील शुक्ला ने मारपीट की और पिस्टल दिखाकर उसे डराया। डीसीपी प्रमोद कुमार ने इस मामले में सिपाही को निलंबित कर दिया है।

जबरन कोटवा चौकी ले जाकर पीटा

आयुष ने बताया कि वह अपनी बहन खुशी को स्कूल से घर ले जा रहा था। तभी सुशील शुक्ला और उसका एक साथी सिपाही आए और आयुष को रोक लिया। उन्होंने पूछा कि वह कहां जा रहा है। जब आयुष ने बताया कि यह उसकी बहन है, तो सिपाही गुस्से में आ गया और पिस्टल निकालकर उसे धमकाया। इसके बाद उसे जबरन कोटवा चौकी ले जाकर पीटा गया। बाद में बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया गया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद लोहता थानाध्यक्ष ने सफाई दी कि पिस्टल बेल्ट ढीली होने की वजह से निकल गई थी। यह बयान वीडियो के साथ मेल नहीं खाता था, जिससे मामला और विवादास्पद हो गया।

स्थानीय लोग और डीसीपी ने इस घटना की निंदा की। यह घटना समाज में पुलिस के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। लोगों का कहना है कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, डराना नहीं। इस घटना ने फिर से यह सवाल उठाया कि क्या पुलिस को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 04:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘बेल्ट ढीली थी…’ किशोर को प‍िस्टल दिखाकर धमकाने पर थानाध्यक्ष ने दी सफाई, हुए निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.