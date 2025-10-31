चक्रवात ‘मोंथा’ का बदलने लगा रुख, मौसम विभाग ने जताई नई आशंका, शनिवार को कैसा रहेगा मौसम?

बनारस समेत पूर्वांचल के दस जिलों में बुधवार की रात से लेकर सुबह नौ बजे तक 5 से 7 मिमी तक बारिश हुई। इस बारिश से तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा यानी 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के साथ 16 से 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने धान की पकी फसल को नुकसान पहुंचाया। खेतों में मड़ाई के लिए काटकर रखी गई फसल भी भीग गई, जिससे किसानों का काम रुक गया।