यूपी में मौसम में हुआ बड़ा बदलाव, IMD ने कोहरे को लेकर जारी किया अपडेट

मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पहले ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तरोत्तर दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से तापमान में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाएगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा।