यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकती है बारिश

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं की दिशा बदल रही है। हवा पूर्वा से पछुआ हो गई है। बादलों की मौजूदगी के कारण पिछले 24 घंटों में कई जगह हल्की बारिश हुई है। तापमान बढ़ने के कारण ठंड की तीव्रता में कमी आई है। न्यूनतम तापमान में औसतन 4 से 6 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।