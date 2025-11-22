5 दिन के भीतर दो से तीन डिग्री तक यूपी में गिरेगा तापमान, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के भीतर दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह गिरावट अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे महसूस होगी। फिलहाल प्रदेश में कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, लेकिन शुष्क और ठंडी हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा होने वाला है। सुबह के समय कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यूपी में ठंड बढ़ेगी, तापमान गिरेगा और कोहरे-धुंध के कारण मौसम में ठिठुरन और बढ़ सकती है।मौसम विभाग ने लोगों को सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।