क्या होता है शैय्या दान? माघ मेले में कल्पवास के बाद भक्त कर रहे यह दान, जानें क्यों

तीर्थ पुरोहित प्रयागराज विनय मिश्रा ने कहा, "कल्पवास तभी पूरा माना जाता है जब शैय्या दान किया जाता है। यह पापों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, और हर साल भक्त माघ मेले में प्रयागराज आकर दान करते हैं। ये दान हर ब्राह्मण को लेने का अधिकार नहीं होता है। इसे कुल के पुरोहित ही ले सकते हैं, क्योंकि ये दान भी पापों का दान है। शैय्या दान में वो चीजें दी जाती हैं, जो सामान्य जन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग 3, 5 और 12 साल का कल्पवास करते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य को देखते हुए करते हैं।