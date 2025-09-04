अस्पताल में गलत इलाज से हुई महिला की मौत, परिजनों ने शव रखकर मचाया हंगामा

हॉस्पिटल संचालक ने तीनों बच्चियों के भविष्य के लिए मुआवजा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन घर लौटे। बुधवार को प्रिया तिवारी का अंतिम संस्कार ससुराल भगेसर में किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 24 मई को एनीमिया मरीज का पथरी ऑपरेशन करने से मौत के बाद सीएमओ के आदेश पर हॉस्पिटल सील कर दिया गया था। बावजूद इसके हॉस्पिटल तीसरे दिन से फिर से चल रहा था। लोग लगातार गलत इलाज और मरीजों की मौत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने घटना की जानकारी मिलने पर सीएमओ को जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया है।