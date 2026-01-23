यूपी BJP में टकराव! एक दूसरे के खिलाफ हुए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्या, जानें पूरा मामला?

Shankaracharya Avimukteshwaranand Controversy: उत्तर प्रदेश की भाजपा में अक्सर नेताओं के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बनती हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के बीच का विवाद देशभर में चर्चा का विषय रहता है। लोग मानते हैं कि ये दोनों नेता दो अलग-अलग गुटों में बंटे हुए हैं। कहा जाता है कि केशव मौर्या को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं हैं, जिसकी वजह से यूपी भाजपा दो खेमों में दिखाई देती है। एक खेमे में योगी समर्थक हैं, तो दूसरे में केशव मौर्या के। हालांकि, दोनों के बीच का यह विवाद कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन हाल ही में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने इसे फिर से हवा दे दी है।