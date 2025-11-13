जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, जहर खाकर दे दी जान

मार्च माह में वह जेल से रिहा हुआ था। गुरुवार की सुबह दोनों फिर मिले और दीरेहु पहाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मौके से जहरीली दवा का रेपर बरामद किया है। चकिया क्षेत्राधिकारी रघुराज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं, गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। युवक और युवती की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार की रजामंदी न मिलने से दोनों ने यह कदम उठाया, जिससे अब दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं।