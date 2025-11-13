जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, जहर खाकर दे दी जान

जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गुरुवार सुबह दीरेहु पहाड़ी क्षेत्र में दोनों बेहोशी की हालत में मिले, पास में ही चूहे मारने की दवा का रेपर बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल भेजा। वहां उनकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवक की पहचान दीरेहु गांव निवासी राज सोनकर के रूप में हुई है, जबकि युवती पास के ही एक वार्ड की रहने वाली थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी न मिलने से दोनों तनाव में थे। जानकारी के अनुसार, कुछ माह पहले राज ने युवती को भगाकर शादी करने की कोशिश की थी। इस पर युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और वह जेल चला गया। उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी।
मार्च माह में वह जेल से रिहा हुआ था। गुरुवार की सुबह दोनों फिर मिले और दीरेहु पहाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मौके से जहरीली दवा का रेपर बरामद किया है। चकिया क्षेत्राधिकारी रघुराज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं, गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। युवक और युवती की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार की रजामंदी न मिलने से दोनों ने यह कदम उठाया, जिससे अब दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं।
