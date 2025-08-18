कर्जन ब्रिज के नीचे युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त को पीटकर भगाया

प्रयागराज के शांतिपुरम इलाके में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली युवती ने बताया कि घटना के बाद आरोपितों ने फोन कर अपने दो साथियों को बुलाया। इनमें से एक ने उसे बाइक से नवजीवन अस्पताल के पास छोड़ दिया और रास्ते में धमकी दी कि अगर उसने किसी से बात की तो उसकी जान को खतरा होगा। देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। फाफामऊ थानाध्यक्ष अश्वनी सिंह ने युवती के आरोपों को फर्जी बताया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।