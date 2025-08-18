कर्जन ब्रिज के नीचे युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त को पीटकर भगाया

प्रयागराज के शांतिपुरम इलाके में रविवार को एक युवती ने फाफामऊ थाना पहुंचकर सनसनीखेज आरोप लगाए। उसने बताया कि शनिवार रात वह अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। रात लगभग 8:30 बजे कर्जन ब्रिज के पास लघुशंका के लिए रुकी तो दो युवक आए और उसे घसीटने लगे। विरोध करने पर उसके दोस्त को पीटकर वहां से भगा दिया।
युवती के मुताबिक, आरोपित उसे पुल के नीचे ले गए, कपड़े फाड़े और मुंह व गला दबाकर डंडों से पिटाई की। इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपितों ने सात हजार रुपये और मोबाइल भी छीन लिया। युवती एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं। पुलिस रात देर तक मामले की जांच में जुटी रही।
प्रयागराज के शांतिपुरम इलाके में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली युवती ने बताया कि घटना के बाद आरोपितों ने फोन कर अपने दो साथियों को बुलाया। इनमें से एक ने उसे बाइक से नवजीवन अस्पताल के पास छोड़ दिया और रास्ते में धमकी दी कि अगर उसने किसी से बात की तो उसकी जान को खतरा होगा। देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। फाफामऊ थानाध्यक्ष अश्वनी सिंह ने युवती के आरोपों को फर्जी बताया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि युवती जिस मार्ग से घटनास्थल तक गई और वापस आई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। डीसीपी ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।