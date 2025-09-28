काली स्वांग के दौरान युवक ने चलाई गोलियां, अफरा-तफरी में मचा हड़कंप

युवक ने बरसाई गोलियां
प्रयागराज के मुट्ठीगंज के ऊंचा मंडी इलाके में शनिवार देर रात आयोजित ऐतिहासिक काली स्वांग कार्यक्रम उस समय दहशत में बदल गया जब अचानक एक युवक ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में गोलियों की आवाज सुनते ही सैकड़ों लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने करीब 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस दौरान ढोल-ताशे की गूंज के बीच अचानक चली गोलियों से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग किसी तरह मौके से सुरक्षित निकलने की कोशिश करने लगे।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान आशुतोष यादव उर्फ मुकुंद, निवासी मुट्ठीगंज के रूप में हुई।
एसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि युवक की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब और सख्ती बरती जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके।
