Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

काली स्वांग के दौरान युवक ने चलाई गोलियां, अफरा-तफरी में मचा हड़कंप

प्रयागराज के मुट्ठीगंज के ऊंचा मंडी इलाके में शनिवार देर रात आयोजित ऐतिहासिक काली स्वांग कार्यक्रम उस समय दहशत में बदल गया जब अचानक एक युवक ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 28, 2025

युवक ने बरसाई गोलियां

युवक ने बरसाई गोलियां

प्रयागराज के मुट्ठीगंज के ऊंचा मंडी इलाके में शनिवार देर रात आयोजित ऐतिहासिक काली स्वांग कार्यक्रम उस समय दहशत में बदल गया जब अचानक एक युवक ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में गोलियों की आवाज सुनते ही सैकड़ों लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

गोलियों से अफरा-तफरी का माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने करीब 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस दौरान ढोल-ताशे की गूंज के बीच अचानक चली गोलियों से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग किसी तरह मौके से सुरक्षित निकलने की कोशिश करने लगे।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान आशुतोष यादव उर्फ मुकुंद, निवासी मुट्ठीगंज के रूप में हुई।

एसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि युवक की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब और सख्ती बरती जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / काली स्वांग के दौरान युवक ने चलाई गोलियां, अफरा-तफरी में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या फिर पोस्टमार्टम में सामने आई चौंकाने वाली बात, पहचानना हुई मुश्किल

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या
यूपी न्यूज

मिशन शक्ति: महिला अपराध के मामलों में तेज होगी कार्रवाई, 5 अभियुक्तों को मिली सजा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का बड़ा संदेश

प्रयागराज

यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले दिखेगा मौसम का रौद्र रूप , देखें लेटेस्ट अपडेट

यूपी न्यूज

प्रयागराज में खुलेगा पहला सैनिक स्कूल, इस पैटर्न पर होगी पढ़ाई,जानें कब से मिलेंगे एडमिशन

प्रयागराज में खुलेगा सैनिक स्कूल
प्रयागराज

एक बार फिर पैर जमाती सपा! आजम खान की रिहाई के बाद इस कद्दावर नेता के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

following azam khan release Irfan Solanki may also be released
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.