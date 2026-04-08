तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा? मैं करा दूंगा, संतान प्राप्ति के नाम पर रेप करता था बाबा, 4 साल की हुई जेल

जब एक पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, तब इस पाखंडी के काले साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून (जादू-टोना विरोधी अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में पुलिस ने पीड़ितों के बयान और ठोस तकनीकी सबूत पेश किए, जिससे यह साबित हो गया कि जगताप कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि एक पेशेवर अपराधी है।