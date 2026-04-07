‘धुरंधर’ गाने पर रील्स बनाकर बेच रहे थे नकली नोट, महाराष्ट्र पुलिस ने घर तक डिलीवरी देने वाले 2 जालसाजों को दबोचा

मार्च 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने इन रील्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सवाल उठाए थे कि वीडियो में दिखने वाली आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें आरोपियों के पास कहाँ से आईं। इस बीच एक साइबर सुरक्षा फर्म ‘CloudSEK’ ने भी इस मुद्दे पर जांच की, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 से जून 2025 के बीच 4,500 से अधिक पोस्ट और 750 सोशल मीडिया अकाउंट नकली नोटों की बिक्री में शामिल पाए गए, वहीं इस दौरान करीब 410 फोन नंबर भी चिन्हित किए गए जो इस अवैध धंधे से जुड़े थे।