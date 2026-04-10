Nashik conversion scandal: ‘तौसीफ’ की कहानी सुन कांप गई पुलिस, जबरन खिलाया नॉनवेज और छत पर पढ़वाई नमाज

तौसीफ ने पुलिस को बताया कि कंपनी के भीतर ही हिंदू कर्मचारियों को मुस्लिम बनाने का एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। उसके अनुसार, सबसे पहले पीड़ितों का ब्रेनवॉश कर उनके पहनावे को बदलने के लिए दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, शाकाहारी होने के बावजूद उन्हें जबरन नॉनवेज खाना खिलाया जाता था। नमाज के समय आरोपियों का गिरोह पीड़ितों को पकड़कर जबरन कंपनी की छत पर ले जाता था और उन्हें डरा-धमकाकर कलमा और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था।