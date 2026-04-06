‘तेरी प्राइवेट फोटो वायरल कर दूंगा,’ 17 साल की लड़की नहीं झेल सकी मेंटली टॉर्चर, बिल्डिंग से कूदकर दे दी जान

Maharashtra Crime: पुणे में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। आरोपी युवक उसे फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक युवक लड़की की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी देकर उस पर मानसिक दबाव बना रहा था। इस खौफनाक कदम के बाद मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहा है।