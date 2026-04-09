Honeytrap News Pune: प्रिंसिपल को POCSO एक्ट में फंसाया फिर वसूले सात लाख रूपए, ‘रील स्टार’ लेडी कॉन्स्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मी पर आरोप

वर्दी की आड़ में उगाही के इस खेल में आरोपियों ने अपने पद और रसूख का जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने 55 वर्षीय प्रिंसिपल के मन में कानून और सामाजिक बदनामी का ऐसा खौफ पैदा किया कि वे पूरी तरह टूट गए। पुलिसकर्मियों ने अपनी पावर की धौंस जमाते हुए पीड़ित को यह भरोसा दिलाया कि उनके पास मामले को 'मैनेज' करने की ताकत है। उन्होंने दावा किया कि यदि मोटी रकम दी जाती है, तो वे पूरे केस को रफा-दफा कर देंगे और उन्हें किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं फंसने देंगे। आखिर में करियर और सम्मान बचाने की खातिर भारी दबाव में आकर प्रिंसिपल ने आरोपियों को 7 लाख रुपये सौंप दिए। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे रक्षकों ने ही अपनी वर्दी को भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया।