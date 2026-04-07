दूसरी शादी की चाहत में मां बनी जल्लाद; 11 महीने के मासूम को फर्श पर पटका, फिर पत्थर बांधकर कुएं में फेंका

पूजा ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन बच्चा लगातार रो रहा था। गुस्से और नफरत में अंधी होकर उसने यश को घर के सामने बने सीमेंट के चबूतरे (फर्श) पर ज़ोर से पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद पूजा ने शातिर तरीके से सबूत छिपाने की कोशिश की। उसने बच्चे के शव को एक काले बैग में भरा और बैग पानी में ऊपर न आए, इसके लिए उसमें दो भारी पत्थर डाल दिए। इसके बाद वह चुपचाप बैग को पास के एक कुएं में फेंक आई।