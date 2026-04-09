‘सुनेत्रा काकी को निर्विरोध जिताएं’, रोहित पवार ने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों से की भावुक अपील

रोहित पवार ने अपने ट्वीट में कहा कि अजीत पवार का राजनीतिक सफर लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा है और उनके संबंध हर कांग्रेसी नेता से बेहद करीबी रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए रोहित पवार ने मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि अजीतदादा के योगदान और रिश्तों का सम्मान करते हुए कांग्रेस को अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए।