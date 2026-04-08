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महिलाओं को कपड़े बदलते देखता था दुकानदार, ट्रायल रूम में लगा रखा था कैमरा, रिकॉर्ड हुआ वीडियो

Pune Crime News: पुणे के कामशेत में 'मुकेश फैंसी कॉर्नर' के मालिक ने ट्रायल रूम में कैमरा लगाकर महिला का वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर CCTV फुटेज जब्त कर ली है।

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पुणे

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Imran Ansari

Apr 08, 2026

AI जनरेटेड फोटो

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के कामशेत इलाके में एक कपड़ों की दुकान में महिला की निजता के साथ खिलवाड़ करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। 'मुकेश फैंसी कॉर्नर' नामक दुकान के मालिक पर आरोप है कि उसने ट्रायल रूम में गुप्त कैमरा लगाकर कपड़े बदल रही महिला का वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला दुकान पर कपड़े खरीदने गई थी। कुछ कपड़े पसंद करने के बाद जब वह उन्हें चेक करने के लिए ट्रायल रूम में गई, तो आरोपी दुकानदार ने उसे पहले से लगे कैमरे के जरिए ट्रैक करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घिनौनी करतूत का खुलासा दुकान में मौजूद एक अन्य सतर्क ग्राहक के कारण हुआ। जब महिला को इस बात की भनक लगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

सतर्क ग्राहक ने खोली पोल

घटना के तुरंत बाद महिला ने अपने परिजनों को सूचित किया और कामशेत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब दुकान पर दबिश दी और CCTV सिस्टम को खंगाला, तो आरोपों की पुष्टि हो गई। जांच में सामने आया कि कैमरे का एंगल इस तरह सेट किया गया था कि ट्रायल रूम के भीतर की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकें।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

कामशेत पुलिस ने दुकान से डिजिटल साक्ष्य और CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमने आरोपी दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या उसने पहले भी अन्य महिलाओं के साथ ऐसी हरकत की है।

दुकानों में जाने वाली महिलाएं रहें सावधान

इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों और शॉपिंग स्टोर्स में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी ट्रायल रूम का उपयोग करने से पहले वहां की दीवारों, शीशों और कोनों की जांच जरूर करें।

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Published on:

08 Apr 2026 03:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / महिलाओं को कपड़े बदलते देखता था दुकानदार, ट्रायल रूम में लगा रखा था कैमरा, रिकॉर्ड हुआ वीडियो

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