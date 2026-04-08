महिलाओं को कपड़े बदलते देखता था दुकानदार, ट्रायल रूम में लगा रखा था कैमरा, रिकॉर्ड हुआ वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला दुकान पर कपड़े खरीदने गई थी। कुछ कपड़े पसंद करने के बाद जब वह उन्हें चेक करने के लिए ट्रायल रूम में गई, तो आरोपी दुकानदार ने उसे पहले से लगे कैमरे के जरिए ट्रैक करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घिनौनी करतूत का खुलासा दुकान में मौजूद एक अन्य सतर्क ग्राहक के कारण हुआ। जब महिला को इस बात की भनक लगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।