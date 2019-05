प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा बयान, कहा - इस पार्टी को फायदा पहुंचाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी

रायबरेली. पांचवे चरण के चुनाव से पहले यूपी में एकाएक अखिलेश-मायावती बनाम राहुल-प्रियंका का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही नहीं बुधवार को ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर भाजपा को अंदर ही अंदर फायदा पहुंचाने तक का आरोप लगाया है। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ किया है कि वह भाजपा को फायदा पहुंचाने से बेहतर मरना पसंद करेंगी।

ये भी पढ़ें- CBSE result- जानें 500 में से 497 अंक हासिल करने वाली टॉपर एश्वर्या के बारे में, पिता चलाते हैं छोटी सी गुमटी, यह बनना चाहती हैं

प्रियंका गांधी गुरुवार को रायबरेली में थी जहां उन्होंने मीडिया द्वारा उनकी पार्टी पर लगाए जा रहे उक्त आरोपों के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। सभी जगहों पर हमारे प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भाजपा को फायदा पहुंचाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। हमने उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो मजबूती से लड़ रहे हैं या फिर भाजपा का वोट काट रहे हैं।

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra says," I've not said I am putting weak candidates. I've said very clearly Congress is fighting this election on its own strength. I'd rather die than benefit BJP . We have chosen candidates that are either fighting very strongly or cutting BJP votes." pic.twitter.com/UqfjfNKpxI