CG Elephant Terror: रायगढ़ में हाथियों का आतंक, 123 हाथियों की मौजूदगी से गांवों में दहशत

एक वीडियो में देखा गया कि सड़क पर आए हाथियों को हाथी मित्र दल के सदस्य ने आवाज देकर सुरक्षित जंगल की ओर लौटा दिया। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाओं में हाथियों को गांवों से दूर किया गया है। जानकारी के अनुसार यह हाथी दल घरघोड़ा क्षेत्र से छाल रेंज में पहुंचा है। वन विभाग लगातार उनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।