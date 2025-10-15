Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर बारूद के ढेर से घिरा हुआ है। अब दिवाली त्योहार को लेकर पटाखा बाजार सज गया है। बता दें कि रिहायसी इलाकों में खतरा मंडरा रहा है...

2 min read

रायगढ़

image

Chandu Nirmalkar

Oct 15, 2025

CG News

बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर ( Photo - Patrika )

CG News: रायगढ़ लगातार विकास की ओर उग्रसर है, दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी चाहे पटाखा बाजार की बात करें या फिर गोदामों की तो यह शहर के अंदर रिहायसी इलाके में ही स्थिति है। ( CG News ) जिसके कारण दीपावली के पूर्व पूरा शहर बारूद के ढेर से घिर जाता है।

CG News: थोक व्यापारियों का गोदाम शहर के अंदर

विदित हो कि शहर में पटाखा का खुदरा बाजार पहले नटवर स्कूल में लगता था जिसको लेकर विरोध होने के बाद इसे मिनी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। इस बार भी पटाखा बाजार मिनी स्टेडियम में लगना तय हो गया है, जबकि मिनी स्टेडियम के सामने तहसील कार्यालय व कलेक्टोरेट है तो वहीं इसके आस-पास रिहायसी क्षेत्र है। इसके अलावा शहर में थोक व्यापारियों का गोदाम भी शहर के अंदर ही संचालित हो रही है। एक बोईरदादर क्षेत्र में जहां गोदाम संचालित है तो दूसरा गोदाम कोतरा रोड में संचालित है।

बारूद के ढेर से घिरा पूरा शहर

दोनों गोदाम का संचालन काफी पहले से उक्त स्थल पर हो रहा है। पूर्व में उक्त दोनों क्षेत्र शहर से बाहर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो उक्त दोनों स्थल शहर के अंदर है और गोदामों के आस-पास पूरा आबादी बस चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा न तो कभी स्थल बदलने का प्रयास किया गया न ही गोदाम संचालकों द्वारा। इसके कारण पूरा शहर बारूद के ढेर से घिरा रहता है।

गोदाम के अलावा अन्य जगह भी भंडारण

सूत्रों की माने तो उक्त दोनो वैध गोदाम के अलावा शहर में और भी कई जगहों में अवैध गोदाम बनाया जाता है, जहां कुछ व्यापारी बिना लाइसेंस के अवैध गोदामों में भंडारण कर रखते हैं। इसको लेकर भी पुलिस व प्रशासन सजग नहीं दिख रही है।

अब तक स्टॉक की जांच तक नहीं

दीपावली त्यौहार को लेकर करीब एक माह पूर्व से गोदामों में भंडारण का कार्य शुरू हो गया है। दोनो ही गोदाम के लिए भंडारण की क्षमता भी तय है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशासन द्वारा अब तक गोदामों में भंडारण क्षमता को लेकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

एसडीएम महेश शर्मा ने बताया कि खुदरा बाजार तो मिनी स्टेडियम में लगाया जाना है जहां के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने निर्देश दिया गया है। गोदामों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 06:07 pm

Published on:

15 Oct 2025 06:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

आर्केस्ट्रा के दौरान हुई मारपीट (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच...(photo-patrika)
रायगढ़

धान पंजीयन रद्दीकरण की गति तेज! 12 हजार हेक्टेयर का पंजीयन निरस्त, बोगस खरीदी रोकने प्रशासन हुआ सतर्क

धान पंजीयन रद्दीकरण की गति तेज! 12 हजार हेक्टेयर का पंजीयन निरस्त, बोगस खरीदी रोकने प्रशासन हुआ सतर्क(photo-patrika)
रायगढ़

Electricity Bill: 139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया, विद्युत विभाग ने सर्वे और नोटिस जारी कर शुरू की कार्रवाई

139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया (Photo source- Patrika)
रायगढ़

कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, किसे मिलेगा मौका, सामने आए कई दावेदार

Chhattisgarh congress
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.