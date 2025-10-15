CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

विदित हो कि शहर में पटाखा का खुदरा बाजार पहले नटवर स्कूल में लगता था जिसको लेकर विरोध होने के बाद इसे मिनी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। इस बार भी पटाखा बाजार मिनी स्टेडियम में लगना तय हो गया है, जबकि मिनी स्टेडियम के सामने तहसील कार्यालय व कलेक्टोरेट है तो वहीं इसके आस-पास रिहायसी क्षेत्र है। इसके अलावा शहर में थोक व्यापारियों का गोदाम भी शहर के अंदर ही संचालित हो रही है। एक बोईरदादर क्षेत्र में जहां गोदाम संचालित है तो दूसरा गोदाम कोतरा रोड में संचालित है।