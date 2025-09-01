BREAKING: AC ब्लास्ट में बाल-बाल बचे कलेक्टर, कोर्ट रूम में भरा धुआं, टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास कलेक्टर कोर्ट में लगे एसी ब्लास्ट हो गया। विस्फोट की आवाज सुन लोगों में खलबली मच गई। कोर्ट अंदर जाकर देखा तो पूरा चेंबर धुआं से भर गया था। बताया गया कि हादसे के वक्त कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते जन हानि नहीं हुई। वहीं अगर यह हादसा किसी मामले की सुनवाई के दौरान हुआ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। एसी ब्लास्ट की सूचना मिलतेे ही मौके पर फायर बिग्रेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने स्थिति को काबू किया।