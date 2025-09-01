BREAKING: AC ब्लास्ट में बाल-बाल बचे कलेक्टर, कोर्ट रूम में भरा धुआं, टला बड़ा हादसा

CG Breaking News: रायगढ़ के कलेक्टर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट रूम में जोरदार ब्लास्ट हो गया। गनीमत रहा कि घटना के वक्त न कलेक्टर मौजूद थे और न ही कोई कर्मचारी। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ( Raigarh News ) ब्लास्ट के बाद पूरे चेंबर में धुआं भर गया। मौके पर फायर बिग्रेड की टीम को भी बुलाया गया।
जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास कलेक्टर कोर्ट में लगे एसी ब्लास्ट हो गया। विस्फोट की आवाज सुन लोगों में खलबली मच गई। कोर्ट अंदर जाकर देखा तो पूरा चेंबर धुआं से भर गया था। बताया गया कि हादसे के वक्त कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते जन हानि नहीं हुई। वहीं अगर यह हादसा किसी मामले की सुनवाई के दौरान हुआ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। एसी ब्लास्ट की सूचना मिलतेे ही मौके पर फायर बिग्रेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने स्थिति को काबू किया।
स्थानीय कलाकारों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी बातें सामने रखी। बताया कि स्थानीय कलाकरों के साथ अन्याय हो रहा हैै, लगातार उनके साथ दोहरा व्यवहार कर उपेक्षा किया जा रहा है। जिसके चलते अब अपना कार्यक्रम निरस्त करने का फैसला किया है। कहा कि उन्हें न तो सुविधाएं दी जा रही है और न ही मानदेय, इस तरह उनके साथ अन्याय हो रहा है।