दर्शक हुए मंत्र मुग्ध! ओडिशी कलाकार शिवली देवता की मनमोहक प्रस्तुति, जगन्नाथ भक्ति में डूबे दर्शक

वहीं रायपुर से आईं ओडिसी नृत्यांगनाएं भूमिसूता मिश्रा एवं लिप्सा रानी बिस्वाल ने अपने अद्वितीय नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर उतरीं दोनों कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य की कोमलता, भावभंगिमाओं की गहराई और ताल-लय की अद्भुत प्रस्तुतियों से समारोह का आकर्षण और भी बढ़ा दिया। ओडिसी नृत्य की प्राचीन शैली को जीवंत करते हुए कलाकाराओं ने भगवान गणेश, राधा-रानी संग नाचे मुरली पर आधारित भावपूर्ण आकर्षक प्रस्तुति दी। अंग-संचालन, मुख-मुद्राएं और पदचालन की सुंदर लयबद्धता ने दर्शकों को ओडिसा की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई। संगीत और वाद्य-ताल के साथ जब दोनों ने मंच पर नृत्य किया, तो वातावरण में भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह में उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गडग़ड़ाहट से दोनों नृत्यांगनों का स्वागत किया।