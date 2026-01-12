CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… 17 जनवरी तक मिलेगी राहत

CG School Time Change: छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई जिलों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषकर रायगढ़ जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हल्की शीतलहर के कारण ठंड का असर तेज महसूस किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने राहतभरा कदम उठाते हुए स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।