CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… 17 जनवरी तक मिलेगी राहत

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)
CG School Time Change: छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई जिलों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषकर रायगढ़ जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हल्की शीतलहर के कारण ठंड का असर तेज महसूस किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने राहतभरा कदम उठाते हुए स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में चल रही शीत लहर को ध्यान में रखते हुए शालाओं के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। दो पालियों में संचालित स्कूलों में प्रथम पाली की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और द्वितीय पाली की (CG School Time Change) कक्षाएं दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित होंगी।
वहीं, एक पाली में संचालित स्कूलों का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश 17 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके साथ ही लोगों से ठंड के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
अधिकारियों ने बताया कि ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम सामान्य होते ही स्कूल समय की पुन: समीक्षा की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को छात्र उपस्थिति, कक्षाओं की निरंतरता और दैनिक शिक्षण कार्य को नए समय अनुसार व्यवस्थित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग