परिवहन विभाग का नया सर्कुलर! नामांतरण पर लगेगा 0.5% से 1% टैक्स, निर्धारण अभी भी स्पष्ट नहीं…

जानकारों की माने तो पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया में वाहनों का पुराना मूल्य दर्ज किया गया है। इसमें जब वाहन शो-रूम से क्रय किया गया है उस समय का दर दर्ज है। हांलाकि प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई खामियां दूर होने की बात भी कही जा रही है। वाहनों के नामांतरण पर टैक्स को लेकर नया सर्कुलर आया है, इसमें 0. 5 से 1 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया गया है।