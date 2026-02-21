आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू! नकल करते पकड़े जाने पर हिंदी वाले को राहत, अंग्रेजी वाले को सजा…

छात्र ने बताया कि परीक्षा कक्ष में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 22 छात्र-छात्राओं को एकसाथ बिठाया गया था। इसी कक्षा में ही दो मामले सामने आए। जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से एक-एक छात्र थे। जानकारों के अनुसार, राजधानी के इस स्कूल में पदस्थ प्रसिपल द्वारा हमेशा से ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। कई शिक्षक भी चर्चा के दौरान प्रसिपल पर यह आरोप लगा चुके हैं।