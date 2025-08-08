Raipur News: सरोना में 100 बेड का अस्पताल, राज्य शासन ने 18 करोड़ रुपए मंजूर किए

Raipur News: राजधानीवासियों को इलाज के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। राज्य शासन ने सरोना में बनने वाले 100 बेड के अस्पताल के लिए 18 करोड़ 26 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। अब जल्द अस्पताल के लिए टेंडर किया जाएगा। सरोना से पास अभी एस है। एस के अलावा लोग इलाज के लिए आंबेडकर अस्पताल जाते हैं।
जो राशि स्वीकृत की गई है, वह बिल्डिंग के लिए है। अस्पताल में सामान्य चिकित्सा, प्रसूति एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं होंगी। यही नहीं एक्स-रे, पैथोलॉजी, ओपीडी, इनडोर मरीजों के लिए बिस्तर सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। एम्स के अलावा आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल पंडरी, मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी के अलावा अरबन हैल्थ सेंटर व सीएचसी का संचालन किया जा रहा है। हालांकि मरीजों की सबसे ज्यादा भीड़ एस व आंबेडकर अस्पताल में रहती है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है।
रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि यह अस्पताल न केवल सरोना, बल्कि पूरे रायपुर पश्चिम क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी और इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।