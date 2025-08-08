Raipur News: सरोना में 100 बेड का अस्पताल, राज्य शासन ने 18 करोड़ रुपए मंजूर किए

जो राशि स्वीकृत की गई है, वह बिल्डिंग के लिए है। अस्पताल में सामान्य चिकित्सा, प्रसूति एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं होंगी। यही नहीं एक्स-रे, पैथोलॉजी, ओपीडी, इनडोर मरीजों के लिए बिस्तर सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। एम्स के अलावा आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल पंडरी, मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी के अलावा अरबन हैल्थ सेंटर व सीएचसी का संचालन किया जा रहा है। हालांकि मरीजों की सबसे ज्यादा भीड़ एस व आंबेडकर अस्पताल में रहती है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है।