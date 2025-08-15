Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

बड़ा तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के लिए 1000 आधुनिक फ्लैट्स का होगा निर्माण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पहल पर केंद्र से मिली स्वीकृति

Raipur Central Housing Project: सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयास से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

सांसद बृजमोहन अग्रवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सांसद बृजमोहन अग्रवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Raipur Central Housing Project: राजधानी रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल आकार लेगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयास से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी है।

यह प्रदेश की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसमें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन ने इस परियोजना के लिए सांसद अग्रवाल को पत्र लिखकर 5 से 7 एकड़ बाधारहित भूमि आवंटित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। भूमि आवंटन के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, आरडीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुविधा का नया अध्याय

भूमि उपलब्ध होते ही परियोजना का पहला चरण शुरू होगा, जो राजधानी में हज़ारों लोक सेवकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचाई पर ले जाएगा। सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ एक आवासीय परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुविधा का नया अध्याय है। केंद्र सरकार की त्वरित स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ संकल्प का प्रमाण है।

15 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ा तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के लिए 1000 आधुनिक फ्लैट्स का होगा निर्माण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पहल पर केंद्र से मिली स्वीकृति

