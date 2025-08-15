बड़ा तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के लिए 1000 आधुनिक फ्लैट्स का होगा निर्माण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पहल पर केंद्र से मिली स्वीकृति

यह प्रदेश की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसमें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन ने इस परियोजना के लिए सांसद अग्रवाल को पत्र लिखकर 5 से 7 एकड़ बाधारहित भूमि आवंटित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। भूमि आवंटन के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, आरडीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया है।