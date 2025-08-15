Patrika LogoSwitch to English

बड़ी कार्रवाई: 3 मोबाइल शॉप पर सेंट्रल जीएसटी का छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा… जमा कराए गए लाखों रुपए

Raid News: सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने मोवा स्थित 3 मोबाइल शॉप में छापेमारी कर 4 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाला पकड़ा।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

सेंट्रल जीएसटी का छापा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सेंट्रल जीएसटी का छापा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Raid News: सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने मोवा स्थित 3 मोबाइल शॉप में छापेमारी कर 4 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाला पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि तीनों मोबाइल शॉप संचालक फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी का लाभ ले रहे थे। तलाशी के दौरान इस बरामद दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त किया गया है।

बता दें कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर कारोबारियों द्वारा 98 लाख रुपए जमा कराया गया है। साथ ही जुर्माना और ब्याज सहित बकाया टैक्स जल्द ही जमा कराने का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि तीनों मोबाइल शॉप संचालक पिऌछले काफी समय से बोगस बिलिंग कर मोबाइल की खरीद-फरोक्त कर रहे थे। साथ बोगस बिलिंग कर आईटीसी का लाभ ले रहे थे।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर पराग बोलकर, जॉइंट कमिश्नर बीएन संदीप और असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा शाहिद बेग के निर्देशन में की गई। इस दौरान करीब 10 अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए हैं। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।

Updated on:

15 Aug 2025 08:15 am

Published on:

15 Aug 2025 08:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी कार्रवाई: 3 मोबाइल शॉप पर सेंट्रल जीएसटी का छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा… जमा कराए गए लाखों रुपए

