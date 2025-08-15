बड़ी कार्रवाई: 3 मोबाइल शॉप पर सेंट्रल जीएसटी का छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा… जमा कराए गए लाखों रुपए

बता दें कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर कारोबारियों द्वारा 98 लाख रुपए जमा कराया गया है। साथ ही जुर्माना और ब्याज सहित बकाया टैक्स जल्द ही जमा कराने का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि तीनों मोबाइल शॉप संचालक पिऌछले काफी समय से बोगस बिलिंग कर मोबाइल की खरीद-फरोक्त कर रहे थे। साथ बोगस बिलिंग कर आईटीसी का लाभ ले रहे थे।