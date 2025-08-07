7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ाने का आरोप

CG News: जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल बाड़ागांव तक सीमित नहीं है। पटवारी रहते हुए महावीर हिडको ने केशकाल जनपद पंचायत में सेवा के दौरान भी गंभीर गड़बड़ियाँ की थीं।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा (Photo source- Patrika)
पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा (Photo source- Patrika)

CG News: राजस्व अनुविभाग केशकाल के बड़े राजपुर तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि के फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। पदस्थ रहे पटवारी महावीर हिडको पर आरोप है कि उन्होंने बाड़ागांव हल्का अंतर्गत ग्राम जोड़ेकेरा में राजस्व अभिलेखों में गंभीर हेरफेर कर सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ा दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खसरा नंबर 1/55 में मात्र 31 डिसमिल जमीन दर्ज थी, लेकिन पटवारी ने अपने ढ्ढष्ठ से रकबा गलत तरीके से बढ़ाकर 9.57 एकड़ दर्ज कर दिया। इसके अलावा, कई अन्य शासकीय भूमि को भी फर्जी बंटवारे और फर्जी पट्टों के माध्यम से किसानों के नाम पर चढ़ा दिया गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर अनियमितता के बावजूद आरोपी पटवारी को सिर्फ निलंबित किया गया है, और वह पिछले दो वर्षों से बिना कार्यालय उपस्थिति के 75% वेतन ले रहा है। इसी दौरान वह भूमि खरीदी-बिक्री के धंधे में भी सक्रिय बताया जा रहा है। अब तक न तो उसकी संपत्ति, जमीन, बैंक खातों और लेन-देन की जांच हुई है, न ही कोई ठोस विभागीय या कानूनी कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

पटवारी की कारगुजारियों से तहलका… फर्जी नामांतरण से लेकर शासकीय भूमि में हेराफेरी तक लगे गंभीर आरोप
कोंडागांव
पटवारी पर लगे गंभीर आरोप (Photo source- Patrika)

CG News: जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल बाड़ागांव तक सीमित नहीं है। पटवारी रहते हुए महावीर हिडको ने केशकाल जनपद पंचायत में सेवा के दौरान भी गंभीर गड़बड़ियाँ की थीं। राजस्व विभाग से जुड़े लोगों का मानना है कि अब समग्र जांच कराते हुए पटवारी के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

ACB arrested Patwari: एसीबी ने पटवारी को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रेस्ट हाउस में पूछताछ जारी
अंबिकापुर
ACB Arrested Patwari

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 02:52 pm

Published on:

07 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ाने का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.