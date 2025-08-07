CG News: पटवारी द्वारा शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा, सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ाने का आरोप

CG News: राजस्व अनुविभाग केशकाल के बड़े राजपुर तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि के फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। पदस्थ रहे पटवारी महावीर हिडको पर आरोप है कि उन्होंने बाड़ागांव हल्का अंतर्गत ग्राम जोड़ेकेरा में राजस्व अभिलेखों में गंभीर हेरफेर कर सरकारी जमीन किसान के नाम चढ़ा दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खसरा नंबर 1/55 में मात्र 31 डिसमिल जमीन दर्ज थी, लेकिन पटवारी ने अपने ढ्ढष्ठ से रकबा गलत तरीके से बढ़ाकर 9.57 एकड़ दर्ज कर दिया। इसके अलावा, कई अन्य शासकीय भूमि को भी फर्जी बंटवारे और फर्जी पट्टों के माध्यम से किसानों के नाम पर चढ़ा दिया गया।
चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर अनियमितता के बावजूद आरोपी पटवारी को सिर्फ निलंबित किया गया है, और वह पिछले दो वर्षों से बिना कार्यालय उपस्थिति के 75% वेतन ले रहा है। इसी दौरान वह भूमि खरीदी-बिक्री के धंधे में भी सक्रिय बताया जा रहा है। अब तक न तो उसकी संपत्ति, जमीन, बैंक खातों और लेन-देन की जांच हुई है, न ही कोई ठोस विभागीय या कानूनी कार्रवाई की गई है।
CG News: जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल बाड़ागांव तक सीमित नहीं है। पटवारी रहते हुए महावीर हिडको ने केशकाल जनपद पंचायत में सेवा के दौरान भी गंभीर गड़बड़ियाँ की थीं। राजस्व विभाग से जुड़े लोगों का मानना है कि अब समग्र जांच कराते हुए पटवारी के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।