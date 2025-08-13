पाकिस्तानी ड्रग्स-नेटवर्क में 11 पेडलर्स गिरफ्तार, पंजाब के रास्ते रायपुर पहुंच रही हेराईन, हुआ बड़ा खुलासा

मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 करोड़ रुपये की 412.87 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद की गई थी। 11 अगस्त को पुरानी बस्ती क्षेत्र से तीन आरोपियों को पकड़ा गया था। इनके पास से 1.20 लाख रुपए की 6.42 ग्राम हेरोईन और मोबाइल फोन जब्त किया है।