रायपुर

पाकिस्तानी ड्रग्स-नेटवर्क में 11 पेडलर्स गिरफ्तार, पंजाब के रास्ते रायपुर पहुंच रही हेराईन, हुआ बड़ा खुलासा

Drugs Case: पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते प्रदेश में आ रही ड्रग्स को खपाने में स्थानीय पैडलर्स शामिल हैं। उनकी मदद से ही अंतरराज्यीय तस्कर राजधानी के बड़े होटलों और अन्य स्थानों पर युवाओं को बेंच रहे हैं।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

गिरफ्तार (फोटोः सोशल मीडिया)

CG Drugs Case: पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते प्रदेश में आ रही ड्रग्स को खपाने में स्थानीय पैडलर्स शामिल हैं। उनकी मदद से ही अंतरराज्यीय तस्कर राजधानी के बड़े होटलों और अन्य स्थानों पर युवाओं को बेंच रहे हैं। पुलिस ने नशे के इस कारोबार में लगे गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 करोड़ रुपये की 412.87 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद की गई थी। 11 अगस्त को पुरानी बस्ती क्षेत्र से तीन आरोपियों को पकड़ा गया था। इनके पास से 1.20 लाख रुपए की 6.42 ग्राम हेरोईन और मोबाइल फोन जब्त किया है।

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 11 पैडलर्स को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से नेटवर्क में लगे अन्य आरोपियों की जानकारी मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क में बिक्री करने वाले 11 पेडलर्स को पकड़ा गया।

यह हुए गिरफ्तार

  • मुजम्मिल खान उर्फ बाबा, ताज नगर
  • छत्रपति अम्भोरे उर्फ ददु (30) महावीर नगर
  • रितुराज ठाकुर (34) बेहरा, जिला दरभंगा, बिहार
  • हुसैन खान उर्फ मुर्गी (32) गोकुल नगर
  • मोहम्मद फोरात अब्बास (22) मोमिन पारा
  • शिशिर राय (34) मोतीनगर, सागर
  • संतोष धनवानी (29) कटोरा तालाब
  • सैय्यद आसीफ अली (35) नया पारा
  • मोहम्मद जाहिद (33) संजय नगर
  • साहिल रज़ा (25) संजय नगर
  • अफजिया अख्तर उर्फ मेहक (21) नेहरू नगर, चांदनी चौक।

13 Aug 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पाकिस्तानी ड्रग्स-नेटवर्क में 11 पेडलर्स गिरफ्तार, पंजाब के रास्ते रायपुर पहुंच रही हेराईन, हुआ बड़ा खुलासा

