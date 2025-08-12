पैडलरों का बड़ा गैंग सक्रिय, पुलिस ने 8 आरोपी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क का हुआ बड़ा खुलासा!

Crime News: राजधानी में सक्रिय पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क को लेकर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग जगह से फिर 8 पैडलरों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों इसी नेटवर्क से जुड़े 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें से मास्टरमाइंड लवजीत सिंह और सुवित श्रीवास्तव सहित तीन को पुलिस रिमांड पर लिया गया था।
आरोपियों के पास पाकिस्तान से ड्रग्स पहुंच रहा था। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ में 8 और पैडलरों का पता चला है। उनके मोबाइल में आर्डर देने और भुगतान करने का डिटेल पुलिस को मिला है। इस आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
रायपुर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स खप रहा है। कभी कुरियर के जरिए तो कभी घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इससे जुड़े राजातालाब और अन्य इलाकों से पैडलरों का पकड़ा गया है। ये सुवित के इशारों पर ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। सभी के मोबाइल फोन जब्त किया गया है। उनके डिटेल खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के मोबाइल में ड्रग्स लेन-देन करने की चैटिंग भी पुलिस को मिली है।
लवजीत और सुवित ने वॉट्सऐप ग्रुप बना रखा था। इसमें ड्रग्स के लिए अलग-अलग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने ड्रग्स के पैसे किन-किन बैंक खातों में गए हैं, उनकी भी जानकारी निकलवा रही है। इससे इस गिरोह में जुड़े अन्य तस्करों का पता चल सकेगा।