12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

पैडलरों का बड़ा गैंग सक्रिय, पुलिस ने 8 आरोपी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क का हुआ बड़ा खुलासा!

Crime News: राजधानी में सक्रिय पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क को लेकर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग जगह से फिर 8 पैडलरों को हिरासत में लिया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

ड्रग्स (फोटो सोर्स- Getty Images)
ड्रग्स (फोटो सोर्स- Getty Images)

Crime News: राजधानी में सक्रिय पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क को लेकर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग जगह से फिर 8 पैडलरों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों इसी नेटवर्क से जुड़े 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें से मास्टरमाइंड लवजीत सिंह और सुवित श्रीवास्तव सहित तीन को पुलिस रिमांड पर लिया गया था।

आरोपियों के पास पाकिस्तान से ड्रग्स पहुंच रहा था। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ में 8 और पैडलरों का पता चला है। उनके मोबाइल में आर्डर देने और भुगतान करने का डिटेल पुलिस को मिला है। इस आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स सप्लाई, मास्टरमाइंड सहित 9 आरोपी गिरफ्तार
रायपुर
CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स सप्लाई, मास्टरमाइंड सहित 9 आरोपी गिरफ्तार

बड़े पैमाने पर खप रहा ड्रग्स

रायपुर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स खप रहा है। कभी कुरियर के जरिए तो कभी घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इससे जुड़े राजातालाब और अन्य इलाकों से पैडलरों का पकड़ा गया है। ये सुवित के इशारों पर ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। सभी के मोबाइल फोन जब्त किया गया है। उनके डिटेल खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के मोबाइल में ड्रग्स लेन-देन करने की चैटिंग भी पुलिस को मिली है।

कोडवर्ड से चल रहा कारोबार

लवजीत और सुवित ने वॉट्सऐप ग्रुप बना रखा था। इसमें ड्रग्स के लिए अलग-अलग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने ड्रग्स के पैसे किन-किन बैंक खातों में गए हैं, उनकी भी जानकारी निकलवा रही है। इससे इस गिरोह में जुड़े अन्य तस्करों का पता चल सकेगा।

ये भी पढ़ें

पैडलरों का बड़ा गैंग सक्रिय, पंजाब से हेरोइन और नार्थ-ईस्ट से छत्तीसगढ़ पहुंच रही MDMA की खेप, ट्रांसपोर्टरों से भी गहरा कनेक्शन
रायपुर
ड्रग्स (फोटो सोर्स- Getty Images)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 10:47 am

Published on:

12 Aug 2025 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पैडलरों का बड़ा गैंग सक्रिय, पुलिस ने 8 आरोपी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क का हुआ बड़ा खुलासा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.