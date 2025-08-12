पैडलरों का बड़ा गैंग सक्रिय, पुलिस ने 8 आरोपी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क का हुआ बड़ा खुलासा!

रायपुर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स खप रहा है। कभी कुरियर के जरिए तो कभी घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इससे जुड़े राजातालाब और अन्य इलाकों से पैडलरों का पकड़ा गया है। ये सुवित के इशारों पर ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। सभी के मोबाइल फोन जब्त किया गया है। उनके डिटेल खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के मोबाइल में ड्रग्स लेन-देन करने की चैटिंग भी पुलिस को मिली है।