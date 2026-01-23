दो पुलों के लिए 14.29 करोड़ की मंजूरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में आसान होगा आवागमन

स्वीकृत कार्यों में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के बेलबहरा से लालपुर पहुंच मार्ग पर सुखाड़ नाला पर पुल निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ 11 लाख 6 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्राकर से पाराडोल से तेन्दुडांड र्माग पर हसदेव नदी पर पुल निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 18 लाख 8 हजार रुपये स्वीकृत किए गए है। क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की स्वीकृति मिलने से लोगो का आवागमन और सुविधा जनक हो जाएगा। इन मार्गों के कार्य क्षेत्रीय लोगो के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यों की स्वीकृति मिलने से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र होने से लोगो को सुविधा होगी।