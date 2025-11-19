Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

सीएससीएस के अनुसार स्टेडियम को पूर्ण रूप से उन्नयन और अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए दो माह के बाद काम शुरू होगा। इसका कारण है कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच होना है। फिर जनवरी में अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच की मेजबानी मिली हुई। इस दौरान स्टेडियम में बड़ा काम नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सीएससीएस जनवरी माह के बाद उन्ननय का काम शुरू करेगा। इसके लिए करीब 25-40 करोड़ रुपए तक खर्च करने की तैयारी में है।