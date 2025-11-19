Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

Raipur News: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) को सौंप दी गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और सीएससीएस के बीच नियम-शर्तों वाला एमओयू हो गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम (Photo Patrika)

Raipur News: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जिम्मेदारी मंगलवार को पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) को सौंप दी गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और सीएससीएस के बीच नियम-शर्तों वाला एमओयू हो गया। करीब 140 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम को 30 साल के लिए लीज पर सीएससीएस को सौंपा गया है।

इसी के साथ स्टेडियम के दीर्घकालीन पूर्ण संचालन, उन्नयन और अधिकतम उपयोग की जिम्मेदारी अब सीएससीएस की होगी। समझौते (अनुबंध) पर खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम और सीएससीएस के डायरेक्टर बलदेव सिंह भाटिया ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर खेल अधिकारी गिरीश शुक्ला, शिवराज साहू, जीतेंद्र नायक और सीएससीएस के एक और डायरेक्टर विजय शाह उपस्थित रहे।

14 को कैबिनेट ने लिया था निर्णय

14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में लीज पर देने से संबंधित निर्णय लिया गया था। जिसे मंगलवार को अमलीजामा पहना दिया गया। 3 दिसंबर को होने वाले वनडे मैच से पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

मेंटेनेंस के बचेंगे 3.40 करोड़ रुपए

2008 में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन वर्षों से राजस्व नहीं मिल पा रहा था। जबकि, इसके रखरखाव पर सरकार द्वारा हर वर्ष 3.40 करोड़ रुपये का व्यय भार आ रहा था। अब स्टेडियम को अधिक वित्तीय रूप से सक्षम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले ढांचे में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी।

टेस्ट मैच की मेजबानी मिलने का रास्ता साफ

बीसीसीआई की शर्त के अनुसार स्टेडियम रोटेशन प्रणाली में शामिल और क्रिकेट संघ के अंडर में होने पर ही टेस्ट मैचों की मेजबानी किसी राज्य क्रिकेट संघ को सौंपी जाती है। सीएससीएस को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मिलने पर टेस्ट मैच मिलने का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वनडे और टी-20 मैचों की मेजबानी भी अधिक संख्या में मिलने लगेगी।

दो माह बाद शुरू होगा पूर्ण उन्नयन का काम

सीएससीएस के अनुसार स्टेडियम को पूर्ण रूप से उन्नयन और अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए दो माह के बाद काम शुरू होगा। इसका कारण है कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच होना है। फिर जनवरी में अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच की मेजबानी मिली हुई। इस दौरान स्टेडियम में बड़ा काम नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सीएससीएस जनवरी माह के बाद उन्ननय का काम शुरू करेगा। इसके लिए करीब 25-40 करोड़ रुपए तक खर्च करने की तैयारी में है।

एक नजर स्टेडियम पर

50000 दर्शक क्षमता: देश का तीसरे नंबर का सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम

10 क्रिकेट पिच: मैदान में

आईपीएल 2013: बेस्ट पिच का अवॉर्ड मिल चुका

140 करोड़ से तैयार: सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध

30 वर्षों के लिए दिया गया लीज पर

1.50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किराए के रूप में प्रदेश सरकार को मिलेंगे

प्रति 3 साल बाद 10 फीसदी किराए में वृद्धि की जाएगी

20 लाख रुपए प्रतिमैच फीस इंटरनेशनल मैच में

30 लाख रुपए प्रतिमैच फीस आईपीएल मैच में (मैच फीस में भी हर तीन साल में वृद्धि)

नॉन कॉमर्शियल टूर्नामेंट में टिकट रेनन्यू का 10 फीसदी सरकार को मिलेगा।

Updated on:

19 Nov 2025 02:57 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

