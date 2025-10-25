CG News: एनआईटी के इन्क्यूबेशन सेंटर में 15 नए स्टार्टअप आइडिया, रास्ते बताने के साथ ही लोकेशन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा चश्मा

राहुल झुनझुनवाला और विरल मालवानिया स्पोर्ट्स बेस्ड स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। वे स्पोर्ट्स वैन्यू को मार्केटिंग, कस्टमर में मदद करते हैं। वे उन्हें सॉटवेयर और एप भी प्रोवाइड कराते हैं, जहां से वे अपने डेली ऑपरेशन के साथ ही अटेंडेंस, फीस, बुकिंग जैसी सभी चीजें कर सकते हैं। उनका काम दो मह्रीने पहले ही शुरू हुआ है। अभी 10 से ज्यादा वैन्यू उनसे जुड़ चुके हैं। विरल और राहुल दोनों ने ही एमबीए किया है। उन्होंने बताया स्पोर्ट्स पर ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे और हमें स्पोर्ट्स में ही कुछ अच्छा करना था। इसलिए जॉब छोड़कर हमने स्टार्टअप शुरू किया।