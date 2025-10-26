Indigo Flight: रायपुर-दिल्ली के बीच INDIGO की 2 नई फ्लाइट आज से, प्रयागराज की बंद… देखें शेड्यूल

Indigo Flight: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर से दिल्ली के बीच रविवार से इंडिगो एवं एयरइंडिया की दो फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं प्रयागराज की उड़ान बंद होगी। 72 सीटर यह फ्लाइट सुबह 9.05 को उड़ान भरने के बाद 10.20 को रायपुर आती थी। इसके बाद 10.50 को रायपुर से रवाना होने के बाद 12.20 को प्रयागराज पहुंचती थी।