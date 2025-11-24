Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

27 IAS–24 IFS पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप! सात साल से रिपोर्ट नहीं… आरोपी अफसर जिम्मेदारियों पर कायम

CG News: रायपुर प्रदेश के 27 आईएएस और 24 आईएफएस अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसकी जांच विभागीय स्तर पर चल रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

27 IAS–24 IFS पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप,(photo-patrika)

27 IAS–24 IFS पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप,(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के 27 आईएएस और 24 आईएफएस अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसकी जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। जांच की गति इतनी धीमी है कि सात साल से एक अधिकारी की रिपोर्ट नहीं आई है। बल्कि अधिकांश अधिकारी शासन के कई बड़े विभागों में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनमें किसी ने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया तो किसी ने कमीशन खोरी कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ईओडब्ल्यू की जांच में जो आरोपी बनाए गए हैं, उनमें कई अफसर आज भी सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ जमानत पर बाहर भी हैं।

CG News: विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा

बता दें कि आईएएस और आईएफएस अफसरों के भ्रष्टाचार और विभागीय जांच का मुद्दा विधानसभा में उठ चुका है। एक विधायक द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न का जो जवाब दिया गया था उसके अनुसार 27 आईएएस और 24 आईएफएस अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सभी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

जांच के बाद ही प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जवाब में अधिकारियों के नाम और किस प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इसका भी उल्लेख किया गया। विधायक ने प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक कितने आईएएस और आईएफएस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जांच में क्या कार्रवाई हुई है।

इन आईएएस अफसरों के खिलाफ चल रही जांच

राजेश कुमार टोप्पो, संजय अलंग, रानू साहू, समीर विश्वनोई, डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, विवेक ढांड, निरंजन दास, कुलदीप शर्मा, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, गौरव द्विवेदी, नरेंद्र कुमार दुग्गा, अशोक अग्रवाल, पुष्पा साहू, सुधाकर खलखो, राजेश सिंह राणा, डीडी सिंह, एस. प्रकाश, अमृत कुमार खलखो, नुपुर राशि पन्ना, किरण कौशल, टी. राधाकृष्णन, संजीव कुमार झा, इफ्फत आरा, भुवनेश यादव, जीवन किशोर ध्रुव, टामन सिंह सोनवानी शामिल हैं।

ये आईएफएस अधिकारी आरोपों के घेरे में

केके खेलवार, गोवर्धन , एस वेंकटाचलम, आरके जांगड़े, आलोक तिवारी, उत्तम कुमार गुप्ता, अरुण पांडेय, पंकज राजपूत, एसके पैकरा, रमेश चंद्र दुग्गा, गुरनाथन एन., समा फारखी, चूडृामणि सिंह, लक्ष्मण सिंह, विवेकानंद झा, जनकराम नायक, राकेश चतुर्वेदी, दिलेश्वर साहू, शशि कुमार, आलोक कटियारा, कुमार निशांत शामिल हैं।

Published on:

24 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 27 IAS–24 IFS पर लगा भ्रष्टाचार के आरोप! सात साल से रिपोर्ट नहीं… आरोपी अफसर जिम्मेदारियों पर कायम

