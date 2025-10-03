छत्तीसगढ़ में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ की मिली स्वीकृति, इन क्षेत्र को मिलेगा लाभ...(photo-patrika)
CG Medical College: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1077 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार का मानना है कि नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी और ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी। इसके अलावा, इससे स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा हासिल करने का बेहतर अवसर भी मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित करना है और यह मेडिकल कॉलेज उसी दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
सूत्रों के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेज ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां अब तक उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा के संस्थान मौजूद नहीं हैं। इससे न केवल वहां के स्थानीय मरीजों को बेहतर इलाज मिलने में आसानी होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी तेजी से होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य के प्रत्येक जिले में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र स्थानीय स्तर पर ही मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकेंगे और प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी।
इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और गुणवत्ता दोनों बढ़ने की उम्मीद है। राज्यवासियों को अब न केवल बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर भी खुलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग