छत्तीसगढ़ में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ की मिली स्वीकृति, इन क्षेत्र को मिलेगा लाभ…

CG Medical College: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1077 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।