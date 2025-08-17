Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी… 3 पैडलर गिरफ्तार, नशे के दलदल में नाबालिग लड़कियां भी, हो चुकी है एक की मौत

Pakistan Raipur Drugs Network:राजधानी रायपुर अब उड़ता रायपुर बन रहा है। पिछले 8 महीने में 40 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर, तस्कर और कंज्यूमर पकड़े जा चुके हैं।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

तीन पैडलर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
तीन पैडलर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Pakistan Raipur Drugs Network: राजधानी रायपुर अब उड़ता रायपुर बन रहा है। पिछले 8 महीने में 40 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर, तस्कर और कंज्यूमर पकड़े जा चुके हैं। पहले यह आमानाका और कबीर नगर इलाके तक सीमित था, लेकिन ड्रग्स माफिया का नेटवर्क पूरे शहर में फैल चुका है।

गुरुवार-शुक्रवार को तेलीबांधा और पुरानीबस्ती पुलिस ने ड्रग्स तस्करी और सेवन से जुड़े दो मामले दर्ज किए। इनमें 7 कंज्यूमर और 3 ड्रग्स पैडलर शामिल हैं। पुरानीबस्ती पुलिस ने सोशल मीडिया पर ड्रग्स लेते हुए वीडियो वायरल करने वाली 3 नाबालिग लड़कियों और 4 युवकों को पकड़ा है। तेलीबांधा पुलिस ने तीन ड्रग्स पैडलरों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार (फोटोः सोशल मीडिया)

तीन पैडलर गिरफ्तार

तेलीबांधा इलाके में पुलिस ने काशीराम नगर इलाके से तीन ड्रग्स पैडलरों को गिरफ्तार किया। मुखबिर के जरिए को पुलिस को सूचना मिली कि काशीनगर में ड्रग्स बेचा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर अर्पित लाल मरकाम, मनीष राजपाल और नयन भाटिया को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 6.30 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

Pakistan Raipur Drugs Network: नशे के दलदल में नाबालिग लड़कियां भी

पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर ड्रग्स लेते हुए कुछ युवकों और लड़कियों के वीडियो वायरल हुए थे। इसकी जांच की गई। इसमें पुरानीबस्ती इलाके के चंदन सोनकर, रितेश सोनी, शिवम धीवर, तैफिउद्दीन को पकड़ा गया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुछ स्थानों पर छापा मारा, लेकिन ड्रग्स नहीं मिला। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ ही 2-2 लाख का बाउंडओवर भी किया गया है। इसी तरह एक अन्य मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कियों को भी पकड़ा था। नशा छोड़ने के लिए उनके परिजनों के साथ नाबालिगों की काउंसलिंग भी कराई गई।

ड्रग्स लेने से हो चुकी है मौत

कबीर नगर इलाके में 24 जून की शाम तेज रफ्तार कार से मनदीप सिंह को नीचे फेंक दिया गया। कार सवार फरार हो गए। मनदीप ने ड्रग्स को ओवरडोज लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मनदीप पंजाब का रहने वाला था। रायपुर में एक ट्रांसपोर्टर के यहां काम करता था। इसे पहले भी टाटीबंध के एक युवक की ड्रग्स लेने के चलते मौत हो गई थी। ड्रग्स लेने वाले कई युवक-युवतियां नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती हो रहे हैं।

250 से अधिक कंज्यूमरों की मिली है सूची

पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब के लवजीत सिंह और सुवित श्रीवास्तव सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान सुवित और उसके ड्राइवर के मोबाइल से 250 से ज्यादा युवक-युवतियों के नंबर मिले हैं, जो ड्रग्स कंज्यूमरों की श्रेणी में हैं। इनमें रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर तक युवक शामिल हैं। इससे पहले भी रायपुर में ड्रग्स तस्करों के गिरोह पकड़ में आ चुके हैं।

Pakistan Raipur Drugs Network: सबसे ज्यादा हेरोइन बरामद

जनवरी से अगस्त 2025 तक आमानाका, कबीर नगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में 40 से ज्यादा ड्रग्स तस्कर और पैडलर पकड़े जा चुके हैं। इनके पास सबसे ज्यादा हेरोइन बरामद हुआ है। इसके अलावा एमडीएमए, गांजा और नशे की गोलियां बेचने वाले अलग हैं। शहर में सबसे ज्यादा ड्रग्स पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है। ड्रग्स तस्कर लवजीत का पंजाब के साथ पाकिस्तान नेटवर्क भी मिला है। लवजीत के पास पाकिस्तान से ड्रग्स आता था, जिसे वह दिल्ली और रायपुर भेजता था।

ड्रग्स (फोटो सोर्स- Getty Images)

