नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजधानी के 3 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार, इलेक्ट्रानिक तराजू भी जब्त

CG News: तेलीबांधा थाना क्षेत्र के काशीनगर मुक्ति धाम के पास पुलिस ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपियों के पास से हेरोइन (चिट्टा) और अन्य सामान बरामद किया गया है। बता दें कि एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि कुछ युवक हेरोइन (चिट्टा) रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एण्टी क्राइम यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर घेराबंदी की गई और उन्हें पकड़ लिया गया।
CG News: गिरफ्तार आरोपियों ने अपना नाम अर्पित लाल मरकाम, मनीष राजपाल और नयन भाटिया निवासी रायपुर बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से 6.30 ग्राम हेरोइन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, बिक्री की रकम और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 516/25 दर्ज किया है। उन पर नारकोटिक एक्ट की धारा 21(बी) और 29 के तहत मामला कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।