नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजधानी के 3 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार, इलेक्ट्रानिक तराजू भी जब्त

CG News: तेलीबांधा थाना क्षेत्र के काशीनगर मुक्ति धाम के पास पुलिस ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपियों के पास से हेरोइन (चिट्टा) और अन्य सामान बरामद किया गया है। बता दें कि एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि कुछ युवक हेरोइन (चिट्टा) रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं।