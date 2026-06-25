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मानसून पहुंचा, लेकिन नहीं बरसे बादल! छत्तीसगढ़ के 33 जिले सामान्य वर्षा से दूर, IMD ने बताई वजह

Chhattisgarh Rainfall Deficit: छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के बावजूद अपेक्षित बारिश नहीं हो रही है। प्रदेश के सभी 33 जिले अब भी सामान्य वर्षा से दूर हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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पीलूराम साहू

Jun 25, 2026

Chhattisgarh Weather Update

बारिश (Photo - IANS)

रायपुर @पीलूराम साहू। Chhattisgarh Monsoon 2026: प्रदेश के 33 में किसी भी जिले में सामान्य बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह मानसून देरी से आने के अलावा बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बनना है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में झमाझम बारिश होती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। द्रोणिका के असर से बारिश तो रही है, लेकिन यह खंडवर्षा जैसी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक खाड़ी में बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा, व्यापक बारिश नहीं होगी।

Monsoon 2026: 22 को दंतेवाड़ा तो 23 को रायपुर पहुंचा मानसून

प्रदेश में मानसून ने 22 जून को दंतेवाड़ा में दस्तक दी थी। इसके 24 घंटे बाद ही रायपुर में मानसून आ गया। 23 जून को दिन में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन रात साढ़े 8 बजे झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। इसके बाद बाद भी 1 जून से अभी तक किसी भी जिले में सामान्य पानी नहीं गिर पाया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 33 में 7 जिलों में सामान्य से कम और 26 जिलों में अति कम वर्षा हुई है।

सबसे कम बारिश मोहला और बिलासपुर जिले में

पिछले 24 दिनों में प्रदेश में सबसे कम बारिश मोहला-मानपुर जिले में हुई है। वहां अभी तक केवल 4.5 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है। बिलासपुर में सामान्य से 89 फीसदी कम बारिश हुई है। वहां केवल 9.9 मिमी पानी बरसा है। दूसरी ओर रायपुर जिले में अभी तक 25.3 मिमी पानी गिरा है, जबकि 90.1 मिमी गिर जाना था। यह सामान्य से 72 फीसदी कम है। गौर करने वाली बात ये है कि इनमें मोहला-मानपुर जिला पहाड़ी व जंगली एरिया में आता है। इसके बाद भी वहां शहरी व कंक्रीट के जंगल वाले रायपुर की तुलना में काफी कम पानी गिरा है। ये चौंकाने वाली बात है।

जब खाड़ी में बनेगा सिस्टम तब होगी बारिश की भरपाई

सबसे चिंता की बात ये है कि बंगाल की खाड़ी में अब तक कोई सिस्टम नहीं बना है। मानसूनी वर्षा खाड़ी में बने सिस्टम पर ही निर्भर है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 26 जून के आसपास सिस्टम बनने की संभावना है। हालांकि बनेगा या नहीं, यह निश्चित भी नहीं है। द्रोणिका या ऊपरी हवा के चक्रवात से उतनी बारिश नहीं हो पाती, जितनी कम दबाव के क्षेत्र वाले सिस्टम से होती है। इस बार 90 फीसदी बारिश होने की संभावना है।

सामान्य से कम बारिश वाले जिले

  • जिले - अब तक - होती है - कमी
  • कोंडागांव - 51.9 - 124.2 -58
  • सुकमा - 60.3 - 132.2 - 54
  • खैरागढ़-छुईखदान - 32.8 - 69.7 -53
  • सूरजपुर - 48.7 - 100.5 - 52
  • बस्तर - 74.8 - 142.7 - 48
  • दंतेवाड़ा - 58.2 - 107.7 - 46
  • बलरामपुर - 45.7 - 71.4 - 36

सामान्य से अति कम वर्षा वाले जिले

  • जिले - हुई - होती है - कमी
  • मोहला-मानपुर - 4.5 - 98.3 - 95
  • बिलासपुर - 9.9 - 87.6 - 89
  • बालोद - 19.8 - 101.9 - 81
  • बलौदाबाजार - 15.3 - 81.3 - 81
  • गौरेला-पेंड्रा - 22 - 103.5 - 79
  • जांजगीर - 16.6 - 77 - 78
  • बेमेतरा - 20.9 - 95.5 - 78

Chhattisgarh Weather Update: मानसून का इंतजार बढ़ा, दो दिन बाद छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना, IMD का ताजा अपडेट

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Updated on:

25 Jun 2026 08:30 am

Published on:

25 Jun 2026 07:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मानसून पहुंचा, लेकिन नहीं बरसे बादल! छत्तीसगढ़ के 33 जिले सामान्य वर्षा से दूर, IMD ने बताई वजह

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