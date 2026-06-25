मानसून पहुंचा, लेकिन नहीं बरसे बादल! छत्तीसगढ़ के 33 जिले सामान्य वर्षा से दूर, IMD ने बताई वजह

पिछले 24 दिनों में प्रदेश में सबसे कम बारिश मोहला-मानपुर जिले में हुई है। वहां अभी तक केवल 4.5 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है। बिलासपुर में सामान्य से 89 फीसदी कम बारिश हुई है। वहां केवल 9.9 मिमी पानी बरसा है। दूसरी ओर रायपुर जिले में अभी तक 25.3 मिमी पानी गिरा है, जबकि 90.1 मिमी गिर जाना था। यह सामान्य से 72 फीसदी कम है। गौर करने वाली बात ये है कि इनमें मोहला-मानपुर जिला पहाड़ी व जंगली एरिया में आता है। इसके बाद भी वहां शहरी व कंक्रीट के जंगल वाले रायपुर की तुलना में काफी कम पानी गिरा है। ये चौंकाने वाली बात है।