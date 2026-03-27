Online Fraud: राजधानी में इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़, 3 कॉल सेंटर पर छापा, 42 गिरफ्तार

इस नेटवर्क का संचालन राजधानी से हो रहा था, जबकि इसका मास्टरमाइंड गुजरात में बैठा था और तकनीकी सपोर्ट विदेश से मिल रहा था। गिरोह में देश के सात राज्यों—गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय, हरियाणा और पंजाब के युवक शामिल थे। तीनों कॉल सेंटरों का संचालन अलग-अलग सुपरवाइजर कर रहे थे। पुलिस को 25 मार्च को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का एक संगठित नेटवर्क उजागर हुआ।