रायपुर

Nursing College: बीएससी नर्सिंग की 4427 सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका

Nursing College: बीएससी नर्सिंग की 4427 खाली सीटों को भरने के लिए कॉलेजों को सिर्फ दो दिन का समय दिया गया है। आज एडमिशन का आखिरी दिन है, ऐसे में छात्रों के लिए यह अंतिम मौका है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 31, 2025

नर्सिंग प्रवेश पर अलर्ट (photo source- Patrika)

नर्सिंग प्रवेश पर अलर्ट (photo source- Patrika)

Nursing College: प्रदेश के सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 4427 खाली सीटों को भरने के लिए बुधवार को आखिरी दिन है। केवल दो दिन में ये सीटें कैसी भरी जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। 40 व 50 पर्सेंटाइल के बाद इंट्रेंस एग्जाम में 10 पर्सेंटाइल अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा। सप्ताहभर पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) ने पर्सेंटाइल घटाने से इनकार कर दिया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कट ऑफ कम कर दिया गया।

Nursing College: पर्सेंटाइल घटाने व प्रवेश की तिथि बढ़ाने में कामयाब

हालांकि आईएनसी ने क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देकर कट ऑफ घटाने से इनकार कर दिया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नवंबर में आईएनसी को पत्र लिखकर पर्सेंटाइल की बाध्यता खत्म करने व प्रवेश की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। 57 फीसदी खाली सीटों को भरने का जिम्मा कॉलेजों को दिया गया है। सभी सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की हो गई हैं। इसलिए सीटें भरने में आसानी तो होगी, लेकिन सभी भर पाएंगी, इसमें संदेह है। चार राउंड काउंसलिंग के बाद भी 7751 में 4427 सीटें खाली हैं।

निजी कॉलेज एसोसिएशन हर बार पर्सेंटाइल घटाने व प्रवेश की तिथि बढ़ाने में कामयाब रहता है। महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में पहले ही बीएससी में जीरो पर्सेंटाइल से प्रवेश देने की अनुमति दी जा चुकी है। इसी को आधार बनाकर यहां भी पर्सेंटाइल की बाध्यता खत्म करने की मांग की गई, जिसे आईएनसी ने स्वीकार कर लिया।

फिर बढ़ाई जा सकती है प्रवेश की तारीख

Nursing College: बीएससी की सीटें खाली रहने पर आईएनसी एक बार फिर प्रवेश की तारीख बढ़ा सकती है। 2023 में प्रवेश की आखिरी तिथि 30 नवंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया था। इसके बाद भी 900 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं। निजी कॉलेज एक बार फिर प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। उनकी मांग पर चिकित्सा शिक्षा विभाग तारीख बढ़ाने की मांग कर सकता है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nursing College: बीएससी नर्सिंग की 4427 सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका

रायपुर

छत्तीसगढ़

