Nursing College: बीएससी नर्सिंग की 4427 सीटें खाली, एडमिशन का आज आखिरी मौका

हालांकि आईएनसी ने क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देकर कट ऑफ घटाने से इनकार कर दिया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नवंबर में आईएनसी को पत्र लिखकर पर्सेंटाइल की बाध्यता खत्म करने व प्रवेश की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। 57 फीसदी खाली सीटों को भरने का जिम्मा कॉलेजों को दिया गया है। सभी सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की हो गई हैं। इसलिए सीटें भरने में आसानी तो होगी, लेकिन सभी भर पाएंगी, इसमें संदेह है। चार राउंड काउंसलिंग के बाद भी 7751 में 4427 सीटें खाली हैं।