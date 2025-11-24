Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CSVTU New Rules: सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला! अब कॉलेज बंद करने या चलाने पर विश्वविद्यालय लेगा अंतिम निर्णय

CSVTU New Rules: सीएसवीटीयू ने निजी कॉलेजों पर निगरानी कड़ी करते हुए फैसला लिया है कि एफिलेशन न लेने वाले कॉलेजों को अगले सत्र में नए संस्थान माना जाएगा और सभी पात्रताएं दोबारा पूरी करनी होंगी।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)

सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)

CSVTU New Rules: अभी तक इंजीनियरिंग सहित तमाम निजी संस्था छात्र संख्या कम होने या फिर आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद से एफिलेशन नहीं लेकर खुद को जीरो ईयर घोषित कर लिया करते थे, लेकिन अब सीएसवीटीयू ने इन कॉलेज संचालकों पर नकेल कसने व्यवस्था बनाई है।

CSVTU New Rules: कॉलेज संचालन में आ रही दिक्कत

कार्यपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि कोई कॉलेज उक्त वर्ष के लिए सीएसवीटीयू से एफीलेशन नहीं लेगा तो विवि आगे के सत्र में उसे नया संस्थान मानेगा। विवि से संबद्धता लेने पर उस कॉलेज को नए संस्थान की तर्ज पर सभी आर्हताएं पूर्ण करनी होगी। संबद्धता शुल्क भी नए कॉलेज के बराबर लिया जाएगा। विवि ने कह दिया है कि कॉलेज संचालन में दिक्कत आ रही है तो वे क्लोजर का आवेदन किया जा सकता है, ताकि उनमें पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की व्यवस्था बनाई जा सके। बच्चे प्रभावित न हों।

बिना सूचना नहीं हटा पाएंगे शिक्षक

पहले तक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसरों को भर्ती करते और बिना विवि को सूचना दिए हटा दिया करते थे। अब विवि ने कहा है कि कोई भी कॉलेज अपने शिक्षक को विवि की मंजूरी के बिना नहीं हटा पाएगा। कार्यपरिषद से इस संबंध में अनुमति लेनी होगी।

CSVTU New Rules: अभी तक फार्मेसी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पीसीआई के नियम से हुआ करती थी, लेकिन अब सीएसवीटीयू ने पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने इनके शिक्षकों को एआईसीटीई के नियमों से भर्ती करने का फैसला लिया है। विवि ने अन्य विश्वविद्यालय से अध्यादेश का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया है, जिसमें अब फार्मेसी शिक्षक के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी।

कोई भी संस्थान अब खुद को यूं ही जीरो ईयर घोषित नहीं कर पाएगा। इसके लिए जरूरी निर्णय कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। नए नियम बनाए गए हैं: डॉ. अंकित अरोरा, कुलसचिव, सीएसवीटीयू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 07:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CSVTU New Rules: सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला! अब कॉलेज बंद करने या चलाने पर विश्वविद्यालय लेगा अंतिम निर्णय

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग
भिलाई

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 तक पहुंचने की संभावना

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 डिग्री तक पहुंचने की संभावना
भिलाई

CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार

CG Crime: आरक्षक के घर की नौकरानी ने उड़ाए 8 लाख के गहने, पति के साथ हुई गिरफ्तार
भिलाई

Weather Update: तमिलनाडु तट पर एक्टिव होगा साइक्लोन… 24, 25 व 29 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें

Heavy Cold Alert
भिलाई

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी के बाद 3 गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान बरामद

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.