CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख समिति गुमा के प्रबंधक कौशल साहू, विक्रेता अखिलेश साहू और मनीराम साहू की ओर से ग्राम गुमा, कारा और तेंदुआ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा था। तीनों राशन दुकानों में 836.99 किलो चावल, 33.95 क्विंटल नमक, 27.34 क्विंटल शक्कर, 347.9 क्विंटल गेहूं, 429 क्विंटल केरोसीन गबन कर दिया गया, जिससे कुल 46 लाख 88 हजार 614.99 रुपए का घोटाला हुआ।