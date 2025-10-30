Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

CG News: प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तो दूसरी ओर तेलीबांधा इलाके की दो राशन दुकानों में 400 क्विंटल से अधिक राशन का घोटाला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

CG News: सरकारी राशन दुकानों में लाखों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। उरला की तीन राशन दुकानों में घोटाला उजागर होने पर खाद्य विभाग ने समिति प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तो दूसरी ओर तेलीबांधा इलाके की दो राशन दुकानों में 400 क्विंटल से अधिक राशन का घोटाला सामने आया है।

पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख समिति गुमा के प्रबंधक कौशल साहू, विक्रेता अखिलेश साहू और मनीराम साहू की ओर से ग्राम गुमा, कारा और तेंदुआ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा था। तीनों राशन दुकानों में 836.99 किलो चावल, 33.95 क्विंटल नमक, 27.34 क्विंटल शक्कर, 347.9 क्विंटल गेहूं, 429 क्विंटल केरोसीन गबन कर दिया गया, जिससे कुल 46 लाख 88 हजार 614.99 रुपए का घोटाला हुआ।

यह घोटाला वर्ष 2016 से वर्ष 2022 के बीच का है। जांच में खुलासा होने के बाद खाद्य विभाग ने आरआरसी जारी किया, लेकिन आरोपियों ने राशि जमा नहीं की। इसके बाद खाद्य विभाग ने उरला थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने प्रबंधक कौशल, विक्रेता अखिलेश और मनीराम के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बारहवीं तक के 500 सीटर CBSE स्कूल खोलने पर मिलेगी सब्सिडी ,ऐसे होगा छत्तीसगढ़ को फायदा

CG News: बारहवीं तक के 500 सीटर CBSE स्कूल खोलने पर मिलेगी सब्सिडी ,ऐसे होगा छत्तीसगढ़ को फायदा
रायपुर

CG News: बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अपना जीवन किया समर्पित – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CG News: बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अपना जीवन किया समर्पित - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

CG News: ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, 14 जगहों पर की छापेमारी, 575 करोड़ के खनिज घोटाले का मामला

CG News: ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, 14 जगहों पर की छापेमारी, 575 करोड़ के खनिज घोटाले का मामला
रायपुर

CG Job: 4708 शिक्षकों की होगी भर्ती, परीक्षा के लिए आवदेन शुरू

CG Job: 4708 शिक्षकों की होगी भर्ती, परीक्षा के लिए आवदेन शुरू
रायपुर

Raipur News: गीतांजलि ने इलाज के बाद समाजसेवा की ठानी, मां-बेटी के दामन में छाई खुशियां

Raipur News: गीतांजलि ने इलाज के बाद समाजसेवा की ठानी, मां-बेटी के दामन में छाई खुशियां
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.