CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

CG News: सरकारी राशन दुकानों में लाखों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। उरला की तीन राशन दुकानों में घोटाला उजागर होने पर खाद्य विभाग ने समिति प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तो दूसरी ओर तेलीबांधा इलाके की दो राशन दुकानों में 400 क्विंटल से अधिक राशन का घोटाला सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख समिति गुमा के प्रबंधक कौशल साहू, विक्रेता अखिलेश साहू और मनीराम साहू की ओर से ग्राम गुमा, कारा और तेंदुआ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा था। तीनों राशन दुकानों में 836.99 किलो चावल, 33.95 क्विंटल नमक, 27.34 क्विंटल शक्कर, 347.9 क्विंटल गेहूं, 429 क्विंटल केरोसीन गबन कर दिया गया, जिससे कुल 46 लाख 88 हजार 614.99 रुपए का घोटाला हुआ।
यह घोटाला वर्ष 2016 से वर्ष 2022 के बीच का है। जांच में खुलासा होने के बाद खाद्य विभाग ने आरआरसी जारी किया, लेकिन आरोपियों ने राशि जमा नहीं की। इसके बाद खाद्य विभाग ने उरला थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने प्रबंधक कौशल, विक्रेता अखिलेश और मनीराम के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
