Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया

भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा (Photo Patrika)
Raipur News: शहर के अलग-अलग थानों में तस्करों से जब्त 500 किलो गांजा को पुलिस ने स्टील प्लांट में जलाया। इसमें डोडा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण का प्रावधान है।
इसके तहत जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा विभिन्न थानों में तस्करी के मामलों में जब्त गांजा व डोडा के नष्टीकरण का निर्णय लिया गया।
शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एएसपी कीर्तन राठौर, आबकारी उपायुक्त राजेश कुमार शर्मा व अन्य के निर्देश पर अलग-अलग थानों में जब्त कुल 480.536 किलोग्राम गांजा और 18.700 किलोग्राम डोडा को एकत्र किया गया। दोनों मिलाकर करीब 500 किलो मादक पदार्थ को सिलतरा के एक निजी स्टील प्लांट के फर्नेस में जला दिया गया।
