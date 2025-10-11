Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया

शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एएसपी कीर्तन राठौर, आबकारी उपायुक्त राजेश कुमार शर्मा व अन्य के निर्देश पर अलग-अलग थानों में जब्त कुल 480.536 किलोग्राम गांजा और 18.700 किलोग्राम डोडा को एकत्र किया गया। दोनों मिलाकर करीब 500 किलो मादक पदार्थ को सिलतरा के एक निजी स्टील प्लांट के फर्नेस में जला दिया गया।