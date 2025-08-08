CG Fraud: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोबारी से 59 लाख की ठगी, जयपुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

CG Fraud: सालभर पहले शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर के कारोबारी से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले को पुलिस ने जयपुर से गिरतार कर लिया है। उसके दो अन्य साथियों की तलाश चल रही है। आरोपी ने दूसरों के नाम से कंपनियां बनाई थीं। इसमें ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे और बाद में उसका आहरण कर लेते थे। रेंज साइबर थाना की टीम ने आरोपी को गिरतार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, कारोबारी जयश्री विहार निवासी विकास लाहोटी से वर्ष 2024 में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 59 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई थी। इसकी शिकायत पर खहारडीह पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था।
मामले की जांच रेंज साइबर थाना को सौंपा गया। इसके बाद रेंज साइबर की टीम ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की जानकारी निकाली। एक आरोपी प्रदीप जैन का लोकेशन जयपुर के मानसरोवर कॉलोनी में मिला। इसके बाद टीम ने जयपुर में छापा मारा। आरोपी प्रदीप को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने ऑनलाइन ठगी करना स्वीकार किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
ऑनलाइन ठगी में प्रदीप के अलावा उसके अन्य साथी भी शामिल थे। आरोपियों ने प्रज्ञा इंटरप्राइजेस के नाम पर कंपनी बनाई थी। इसमें ठगी का पैसा जमा करवाते थे। इस कंपनी के खाते के नाम पर अलग-अलग राज्यों में 57 से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी प्रदीप को पुलिस ने जेल भेज दिया है।