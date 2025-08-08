CG Fraud: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोबारी से 59 लाख की ठगी, जयपुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

CG Fraud: सालभर पहले शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर के कारोबारी से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले को पुलिस ने जयपुर से गिरतार कर लिया है। उसके दो अन्य साथियों की तलाश चल रही है। आरोपी ने दूसरों के नाम से कंपनियां बनाई थीं। इसमें ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे और बाद में उसका आहरण कर लेते थे। रेंज साइबर थाना की टीम ने आरोपी को गिरतार कर जेल भेज दिया है।