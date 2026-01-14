CG News: रायपुर की 6 वर्षीय बालिका दिशा का मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट में चयन

कला के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी दिशा का प्रदर्शन सराहनीय है और वे अपनी कक्षा में टॉपर रही हैं।Junior Miss India के ग्रैंड फिनाले में दिशा शर्मा की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है। दिशा आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई हैं और यह संदेश देती हैं कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कम उम्र में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।