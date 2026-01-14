CG News: रायपुर की 6 वर्षीय बालिका दिशा का मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट में चयन

Newsuoरायपुर की मात्र 6 वर्षीय प्रतिभाशाली बालिका दिशा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। दिशा शर्मा का चयन Junior Miss India प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में टॉप-9 फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। यह भव्य आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में संपन्न हुआ।
देशभर से आए सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच दिशा ने अपने आत्मविश्वास, प्रभावशाली मंच प्रस्तुति और उत्कृष्ट प्रतिभा के दम पर विशेष पहचान बनाई। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि हासिल करना उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।दिशा शर्मा एक उभरती हुई डांसर और मॉडल हैं। वे अब तक कई फैशन शो और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुकी हैं।
कला के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी दिशा का प्रदर्शन सराहनीय है और वे अपनी कक्षा में टॉपर रही हैं।Junior Miss India के ग्रैंड फिनाले में दिशा शर्मा की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है। दिशा आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई हैं और यह संदेश देती हैं कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कम उम्र में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।
