रायपुर

सेना से समाज तक: 7 रिटायर्ड फौजियों ने 100 युवाओं का बदला भविष्य, मुफ्त ट्रेनिंग से दिखाई देशसेवा की राह

Raipur News: सेवा का जज्बा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो लक्ष्य मुश्किल नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सेना से रिटायर सात दोस्तों का जज्बा लोगों के लिए मिसाल और जन-जन में चर्चा का विषय बन गया है।

रायपुर

Khyati Parihar/ Peeluram Sahu

Aug 18, 2025

सेवा का जज्बा (photo- patrika)
सेवा का जज्बा (photo- patrika)

CG News: सेवा का जज्बा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो लक्ष्य मुश्किल नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सेना से रिटायर सात दोस्तों का जज्बा लोगों के लिए मिसाल और जन-जन में चर्चा का विषय बन गया है। आर्मी व नेवी से रिटायर इन दोस्तों ने 1000 से ज्यादा युवाओं को जागरुक किया, देशभक्ति की अलख जगाई, नि:शुल्क ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई।

इससे 100 युवाओं का भविष्य संवरा और आज वे नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसफ, जिला पुलिस, असम राइफल्स व दूसरे क्षेत्रों में सफल होकर देश सेवा कर रहे हैं। बालोद के गुरुर के चोवेंद्र साहू, राकेश साहू, कमलेश भारद्वाज, उत्तरा सिन्हा, लीलाधर साहू, तोरण सिन्हा व भिलाई के अजय सिंह ने युवाओं में वो फुर्ती भरी कि वे मिलिट्री व पैरामिलिट्री में जाने के काबिल बन पाए।

युवाओं को अनजान देख आया खयाल

रिटायर होने के बावजूद उत्साही सात पूर्व सैनिक दोस्तों को पता चला कि बालोद-भिलाई और आसपास के युवा सैन्यकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के बारे में अनजान हैं। इससे उन्हें युवाओं के नि:शुल्क प्रशिक्षण का आइडिया आया। ओमप्रकाश, चोवेंद्र व अजय ने बताया कि 12वीं पढऩे के बाद कई युवाओं को ये जानकारी नहीं होती कि आर्मी में जाने के लिए क्या करें? कैसे आवेदन भरें, कहां ट्रेनिंग लें? उनके पास जरूरी साधन-संसाधन भी नहीं थे।

इस पर दोस्तों ने उन्हें सुरक्षा बलों में जाने को प्रेरित किया और ट्रेनिंग सहित हर तरह की मदद की। युवाओंं के लिए हॉस्टल व खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई। सरकारी कॉलेज ग्राउंड में युवा रोज प्रैक्टिस करते। डेढ़-डेढ़ महीने के सेशन में युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया कि युवा आर्मी ही नहीं, नेवी व दूसरी पुलिस सेवा में जा रहे हैं या जाने को तैयार हैं।

दूसरे लोग हो रहे प्रेरित

बालोद जिले के ही पैरी व परसाही गांव में भी सेना के रिटायर्ड जवानों की संख्या अच्छी खासी है। सात दोस्तों से प्रेरित होकर इन गांवों में रहने वाले पूर्व सैनिक भी युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दे रहे हैं।

आईएएस-आईपीएस ने की हौसला अफजाई

रिटायर्ड आर्मी जवानों की तत्परता, लगन व कड़ी मेहनत को देखते हुए ग्राउंड पर सांसद, कलेक्टर, एसपी से लेकर तहसीलदार भी पहुंचे। उन्होंने रिटायर्ड जवानों के साथ ट्रेनिंग ले रहे युवाओं की हौसला अफजाई भी की। सभी जवानों को आगे भी ट्रेनिंग सेशन जारी रखने को कहा।

Updated on:

18 Aug 2025 09:29 am

Published on:

18 Aug 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सेना से समाज तक: 7 रिटायर्ड फौजियों ने 100 युवाओं का बदला भविष्य, मुफ्त ट्रेनिंग से दिखाई देशसेवा की राह

