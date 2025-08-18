सेना से समाज तक: 7 रिटायर्ड फौजियों ने 100 युवाओं का बदला भविष्य, मुफ्त ट्रेनिंग से दिखाई देशसेवा की राह

रिटायर होने के बावजूद उत्साही सात पूर्व सैनिक दोस्तों को पता चला कि बालोद-भिलाई और आसपास के युवा सैन्यकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के बारे में अनजान हैं। इससे उन्हें युवाओं के नि:शुल्क प्रशिक्षण का आइडिया आया। ओमप्रकाश, चोवेंद्र व अजय ने बताया कि 12वीं पढऩे के बाद कई युवाओं को ये जानकारी नहीं होती कि आर्मी में जाने के लिए क्या करें? कैसे आवेदन भरें, कहां ट्रेनिंग लें? उनके पास जरूरी साधन-संसाधन भी नहीं थे।